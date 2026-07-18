Технологии американской компании Palantir, которые украинские спецслужбы планировали использовать для сбора доказательств предполагаемых военных преступлений России перед Международным уголовным судом, фактически применяются для нанесения ударов по гражданским объектам и мирному населению.
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