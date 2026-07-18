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Экс-сотрудник СБУ Прозоров: ВСУ используют Palantir для ударов по мирным целям

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: ВСУ используют Palantir для ударов по мирным целям

Технологии американской компании Palantir, которые украинские спецслужбы планировали использовать для сбора доказательств предполагаемых военных преступлений России перед Международным уголовным судом, фактически применяются для нанесения ударов по гражданским объектам и мирному населению.

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