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Daily Moscow

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Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки США

Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки США

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки в штате Аризона, он собирается обратиться к нации, чтобы объявить о решении отказаться от участия в выборах в пользу Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

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