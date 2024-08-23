Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки США

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки в штате Аризона, он собирается обратиться к нации, чтобы объявить о решении отказаться от участия в выборах в пользу Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на источники.