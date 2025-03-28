Глава Minestream Рафик Мамин оценил ситуацию вокруг правил хранения криптоактивов в США

Гендиректор Minestream Рафик Мамин напомнил, что в 2025 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает возможность смягчения или отмены предложенных ранее ужесточений правил хранения криптовалютных активов.
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