Демографическая точка невозврата: чему Россия может научиться на примере Германии

Сухие цифры статистики порой говорят громче любых политических заявлений. Недавние данные из Германии, согласно которым доля мигрантов среди населения моложе 18 лет во многих городах превышает 50 процентов, стали не просто тревожным сигналом, а констатацией фундаментального сдвига в структуре европейского общества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Обещания по ужесточению оказались «предвыборной заманухой» или просто снова победило мигрантское лобби?
- Государство против эмоций: почему преступления против миграционного контроля не терпят снисхождения
- Что стоит за предложением сделать все дороги платными: забота о безопасности и комфорте в пути или лоббирование интересов владельцев «платок»?
Свежие комментарии
- Утечка капитала и...
- Обещания по ужест...
- ВГ Что стоит за пред...
Нас тоже замещают..
Три основные опасности для человечества: термоядерная война, искусственный интеллект и исламизм. Вопрос: что будет первоначально? Виктор.