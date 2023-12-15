Захарова назвала 2 ключевые задачи Запада в Армении, дав Пашиняну мудрый совет

Представитель внешнеполитического ведомства заверила, что Россия в отличие от Запада хочет привнести в Армению мир и стабильностьОфициальный представитель МИД России 14 декабря заявила, что трёхсторонние договорённости являются "дорожной картой" по примирению Баку и Еревана, которой нет альтернативы.
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