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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрика Андреева и Блинкова проиграли в полуфинале турнира в Лиможе

Эрика Андреева и Анна Блинкова завершили турнира WTA 125K в Лиможе на стадии полуфинала. Андреева проиграла Эльзе Жакмо со счетом 2:6, 6:3, 2:6.

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