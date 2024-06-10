В Крыму сообщили о переходе конфликта на Украине на новую фазу

Украинский конфликт выходит на новую фазу противостояния, когда украинские боевики на фоне больших потерь сосредоточатся на попытках ударов по территории России поставляемым Западом оружием, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
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