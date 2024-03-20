Московские студенты разрабатывают таракана-киборга. Его можно оборудовать видеокамерой

Студенческое конструкторское бюро «Сигнал» Московского авиационного института занимается конструированием роботизированного тараканаКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАИ, управление насекомым осуществляется при помощи электрических импульсов.
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