Удар по Киеву встретили тихим: "Неужели началось?"

Анастасия Гончарова

Бейте парни эту коричневую чуму ,а чтобы зря не пропали и помнили на все века на удобрения всех этих сатанистов ,адекватные люди на окраине уже заждались Россию,а хрюкающих на перевоспитание,ну а коли уж не поймут то на компост !!!!!!Виват Россия!!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🇷🇺