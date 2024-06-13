Армия России нанесла мощнейший удар по Киеву, выведя из строя целый ряд военных складов, где предположительно хранились ракеты ПВО.
Удар по Киеву встретили тихим: "Неужели началось?"
Комментарии
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Анастасия Гончарова
Бейте парни эту коричневую чуму ,а чтобы зря не пропали и помнили на все века на удобрения всех этих сатанистов ,адекватные люди на окраине уже заждались Россию,а хрюкающих на перевоспитание,ну а коли уж не поймут то на компост !!!!!!Виват Россия!!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🇷🇺
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10 час.
СЗ
Светлана Зуева
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9 час.
Валерий Фоменков
Смерть бандер-овцам!
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5 час.
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