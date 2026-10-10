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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» может потерять 16-летнего Джей-Джея Габриэла за 350 тысяч фунтов. «Реал» – фаворит в борьбе за игрока, «Барса», «Бавария» и «ПСЖ» тоже заинтересованы

« Манчестер Юнайтед » рискует потерять одного из самых перспективных воспитанников академии. Как сообщает The Guardian, манкунианцы предложили 16-летнему форварду Джей-Джею Габриэлу официальный контракт на обучение в академии, однако футболист, скорее всего, покинет клуб.

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