Операция «Ф». Часть первая. Ограбление по-депутатски

В русском языке есть слова, их там много. Много исконно русских и еще больше заимствованных. Споры, что считать исконно русскими словами, а что чужеродными, длятся бесконечно, но любой школьный учитель русского языка вам скажет, что все слова в русском языке, начинающиеся на «Ф», являются заимствованными.