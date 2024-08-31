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Воронежские новости

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Операция «Ф». Часть первая. Ограбление по-депутатски

Операция «Ф». Часть первая. Ограбление по-депутатски

В русском языке есть слова, их там много. Много исконно русских и еще больше заимствованных. Споры, что считать исконно русскими словами, а что чужеродными, длятся бесконечно, но любой школьный учитель русского языка вам скажет, что все слова в русском языке, начинающиеся на «Ф», являются заимствованными.

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