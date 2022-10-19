Военное обозрение

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Названы сроки начала серийного производства пистолетов «Удав» 9Х21 мм в интересах Минобороны

Названы сроки начала серийного производства пистолетов «Удав» 9Х21 мм в интересах Минобороны

Министерство обороны продолжает получать установочные партии новых пистолетов 6П72 "Удав" 9Х21 мм, разработанных специально для военного ведомства, но на вооружение данный пистолет пока не принят.

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