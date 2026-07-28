18 улиц Рязани остались без света

В 19.15 без электроснабжения остались жители двух десятков рязанских улиц. Как сообщает пресс-служба РГРЭС, отключение коснулось улиц Черновицкой, Островского, Стройкова, Гагарина, Кутузова, Ленинского Комсомола, Линий с 9-й по 12-ю и переулка 9-й Линии, Осипенко, Новопавловской, переулков Дорожного, Осипенко, Прудного, а также Школьного и Прудного проездов.