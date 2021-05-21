«Спартак» выкупает Мозеса, новое стоп-слово Черчесова, очередные медали пловцов, Месси убеждают перейти в «ПСЖ», 550 млн из Фонда кино на фильм «Русская пятерка» и другие новости

Всем привет! Начинаем пятницу с дайджеста! 1. Виктор Мозес остается в «Спартаке» – его контракт автоматически выкуплен у «Челси», так как красно-белые финишировали в первой тройке.
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