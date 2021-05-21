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«Спартак» выкупает Мозеса, новое стоп-слово Черчесова, очередные медали пловцов, Месси убеждают перейти в «ПСЖ», 550 млн из Фонда кино на фильм «Русская пятерка» и другие новости

«Спартак» выкупает Мозеса, новое стоп-слово Черчесова, очередные медали пловцов, Месси убеждают перейти в «ПСЖ», 550 млн из Фонда кино на фильм «Русская пятерка» и другие новости

Всем привет! Начинаем пятницу с дайджеста! 1. Виктор Мозес остается в «Спартаке» – его контракт автоматически выкуплен у «Челси», так как красно-белые финишировали в первой тройке.

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Лена Мисько
Парфенов остаётся в Арсенале, вопреки слуху о назначении Кононова. В этот слух изначально поверить было невозможно, учитывая как уходил Кононов в Спартак и какой была реакция Аджоева на это. Если даже бюджет Тулы на следующий сезон будет сокращён, финансовые сложности команду не ждут - уровень зарплат в клубе был немалым. Другой вопрос - как канониры будут укреплять состав? Раньше, пока в РПЛ не было Химок и Сочи, взять в аренду игрока из столичного клуба или Зенита было проще. Сейчас - нет. А тут ещё и Нижний вошёл в премьер-лигу.
Лена Мисько
Сегодня важный день для болельщиков Локомотива. Что им скажет Плутник, для чего встреча с ним? https://m.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kolonka-ili-kazakova-o-vozmozhnom-pereezde-lokomotiva-iz-cherkizovo-v-luzhniki-1791090/
Лена Мисько
⚡️РПЛ опередила топ-5 европейских футбольных лиг по росту уровня доходов ⚡️ 💰Согласно данным сравнительного отчета УЕФА по лицензированию клубов, который оказался в распоряжении РИА Новости, 16 клубов РПЛ в 2019-м финансовом году заработали 876 миллионов евро (6-е место среди 15 лиг по доходам), что на 16,6% больше (3-е место), чем годом ранее. Впереди только Австрия (26,7%, 224 млн) и Бельгия (14%, 445 млн). 💰Самыми доходными стали клубы Англии (5,864 миллиарда евро, +7,8%), Германии (3,454 млрд, +9,8%), Испании (3,344 млрд, +5,9%), Италии (2,595 млрд, +12,5%) и Франции (1,892 млрд, +11,7%). 💰А вот по доходам от match day (7%) РПЛ стала худшей среди топ-15. Лидирует Шотландия – 44%.
Лена Мисько
Денис Косинов изучил отчёт УЕФА, который вышел ночью - После более чем 20 лет непрерывного роста в среднем на более чем 8% в год прогнозируемое снижение доходов в клубном футболе ставит перед клубами беспрецедентные финансовые вызовы. Как показано в отчете, потери доходов европейских клубов высших дивизионов в 2019/2020 и 2020/2021 финансовых годах составят от €7,2 млрд до €8,1 млрд. https://rsport.ria.ru/20210521/futbol-1733184439.html Спорт РИА Новости Мировой футбол против пандемии — она могла убить, но всех спас fair-play
Лена Мисько
Мозеса 8 результативных действий в 19 матчах, из них: • Победный гол с «Краснодаром» • Заработанный пенальти с «Уралом», который стал ничейным • Сравнял с «Динамо» •Две голевые на два гола в Туле •Серебряный гол с «Ахматом» Решала ;))
Ruslan Zakirov
Покупка Мозеса за такую сумму - еше один классный ход селекционной службы нашего клуба, как и покупка Соболева, как и взятьбесплатно-продать Кокорина.
Лена Мисько
взять "условно" бесплатно
Максим Комаров
Браво селекционерам Спартака! Я бы ещё отметил успешные приобретения Урунова, Ташаева, Мирзова, Педро Роши, Хендрикса и Гуса Тилля!
Максим Комаров
Условно бесплатно за 11,5 млн евро.
Лена Мисько
Опять фантазии?
Максим Комаров
Да, ошибся. 3 в год контракт плюс 3,5 подъёмные. 12,5
Лена Мисько
Он был у нас полгода - 1,5 + подъёмные 2,5 = 4 млн
Максим Комаров
Отличная сделка!
Лена Мисько
да никакая... «ни уму ни сердцу»
Максим Комаров
Почему же! Помогли парню встать на ноги после ходки. Благородно! Жаль, что Федун не распространяет эту практику на всех, кто освобождается из мест заключения. Народ бы его боготворил!
Лена Мисько
А пока сидит, Зенит будет поддерживать- врачами/ передачами
Максим Комаров
Контракт - святое! До суда его нельзя было расторгнуть. Но про его колени наши все поняли, сто пудов! Это и стало главной причиной, что его слили.
кузнецов владимир
Лондонский «Арсенал» заполучил в свою академию футболиста с ярким именем. Как сообщает газета Marca, «канониры» пригласили в академию 10-летнего кенийского игрока Лео Мессо.
Лена Мисько
молодцы родители, знали как назвать и в какой спорт отдать ;)
Лена Мисько
с интересом прочитала текст про Руя на чемпионате... много интересного... такой нам нужен ))) *** Championat Что за тренер будет работать со «Спартаком». Подробный тактический портрет Руя Витории Обожает рывки крайних защитников в середину, а за умение ставить оборону заслужил целую главу в книге Гвардиолы. https://www.championat.com/football/article-4353587-ruj-vitoriya-novyj-trener-spartaka-chto-za-trener-v-kakoj-futbol-igraet-kak-izmenitsya-komanda.html
Лена Мисько
[ПроСпартак by maksspartak v.2 - Максим Алназаров] Прочитал отличный текст Михаила Гончарова о Руе Витории. Конечно, колоссальная разница, когда человек анализирует футбол не по Трансфермаркету и Инстату. Спасибо! **** Ну и немного моего резюме Их линия обороны располагается очень высоко, они постоянно прессингуют, перекрывают пространство так, что между двумя рядами защитников даже мышь не проскочит. Илья Кутепов, до свидания! Пространство между линиями защищалось также дисциплинированно Вот это важное замечание, потому что разрыв между линиями - главная проблема «Спартака» в обороне. Прежде всего из-за ужасной игры опорников весь сезон (да, они должны не только отдавать голевые передачи с фланга) У меня есть чёткое представления об игре, — объяснял португалец. – Но в «Бенфику» я перешёл в начале сезона, там была группа футболистов, которые несколько раз становились чемпионами – и у них был специфический профиль. Я не мог прийти и сразу же изменить позицию того же Жонаса только потому, что мне нравится играть по схеме 4-3-3. Нужно смотреть, в какой модели и какой роли у игрока наивысшая эффективность. Если он забивает 40 голов за сезон, есть ли смысл что-либо менять? Не удивлюсь, если Витория начнёт 3-5-2, если останутся Айртон, не купят правого защитника, не продадут Ларссона. В «Бенфике» были нижний опорник Фейса и очень творческий и подвижный «бокс-ту-бокс» Пицци, от которого шло большое количество острых передач. Выглядит как потенциальная проблема, кто у нас может быть нижним опорником? Хендрикс? Умяров? А кто отдаст острую передачу? Зобнин? Не верю. Витория любит форвардов, которые адекватно работают в подыгрыше, умеют работать спиной к чужим воротам, освобождают пространство в передней линии для рывков партнёров ложными открываниями в недодачу и выдёргиваниями центральных защитников. Жаль, что Понсе поедет на Олимпиаду и пропустит старт сезона. При Витории постоянным явлением стали рывки фланговых защитников в середину Рассказов останется в «Спартаке».
Лена Мисько
COVID-19 едва не убил европейский футбол - его спас финансовый fair play Публикуем важные данные из отчета УЕФА: 💰Влияние COVID-19 на операционную прибыль клубов за 2019/2020 и 2020/2021 финансовые годы, как ожидается, составит не менее 5,3 миллиарда евро. 💰От 7,2 до 8,1 миллиарда евро составят потери доходов клубов высших дивизионов в 2019/2020 и 2020/2021 финансовых годах. 💰Ожидается, что общая трансферная прибыль в 2020 и 2021 финансовых годах снизится на 2 миллиарда евро. 💰Расходы на трансферы летом 2020-го по сравнению с летом 2019-го сократились на 39%. 🏟 На 210 миллионов человек снизилась посещаемость матчей профессиональных клубов из-за пандемии.
Лена Мисько
Рифат Жемалетдинов продлит контракт с «Локомотивом», пишет Костя Алексеев. Информация о продолжении работы в клубе Марко Николича, безусловно, сыграло тут свою роль. А ушедший в ЦСКА Максим Мухин, возможно, просто поторопился. При этом едва ли его можно в этом винить — с продлением контрактов в «Локомотиве» в это сезоне затянули максимально.
Лена Мисько
Футбольный клуб "Оренбург" передумал обжаловать в CAS решение РФС об отказе в выдаче лицензии для выступления в РПЛ. *** Таким образом следующий сезон команда опять начнет в ФНЛ. Напомним, в этом сезоне "Оренбург" набрал 94 очка и занял второе место в ФНЛ. Однако клуб не смог пройти процедуру лицензирования из-за несоответствия стадиона "Газовик" нормам РПЛ. После этого РФС также отклонил апелляцию уральского клуба. После этого руководство команды хотело обратиться в CAS, но после серии внутренних консультаций было принято решение сконцентрироваться на устранении недостатков лицензирования и биться за выход в РПЛ в следующем сезоне. Ну футболисты "Нижнего Новгорода" теперь могут выдохнуть и спать спокойно. Теперь они точно будут играть в следующем сезоне в РПЛ.
Лена Мисько
Полезное интервью тренера сборной России по физподготовке Владимира Паникова Вот тут все, что нужно знать об интенсивности в российском футболе 👇👇👇 Sport24 (https://sport24.ru/news/football/2021-05-21-fizpodgotovka-i-uprazhneniya-sbornoy-rossii-po-futbolu---trener-vladimir-panikov-intervyu?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=kak-sbornoy-byt-v-top-forme-k-evro--ras) «Нам бы еще пару таких, как Головин». Все о том, как сборной быть в топ-форме к Евро, в интервью Владимира Паникова - 21 мая 2021 - Sport24 Главный по физподготовке в штабе Черчесова.
Лена Мисько
❗️Зенит отказался от попыток приобрести Хвичу. По поступающим данным, представители клуба из Питера предложили Сайманову 25млн, но получили категорическое нет от окружения игрока и не намерены больше участвовать в переговорах, сконцентрировав внимание на других вариантах. (иностранец) Несколько месяцев назад сообщалось о намерении питерцев купить полузащитника сборной Грузии. Как считаете, 25 млн (не рублей) за Хвичу это норм или перебор?
Лена Мисько
по мне так норм... в Европу он уйдет за 15-18
Максим Комаров
Да. Наценка 100 процентов. В Европу он и за 10 не уйдёт.
Лена Мисько
купят его... дороже уверена
Максим Комаров
Кто? И зачем? Я и 25 млн Зенита считаю фейком. У нас есть стабильный на уровне РПЛ Азмун. Ему 26 лет, самый возраст. Добавить денег по контракту, и 3-4 года горя не знать. Что будет с Хвичей через 2-3 года, никто не знает. Он ослепительный дриблер, но Сердар - сформировавшийся атлет. Я логики в таком предложении не вижу.
Лена Мисько
Эвертон купит
Лена Мисько
Чемпионат (https://www.championat.com/football/news-4354913-agent-hvichi-est-bolshoj-interes-iz-italii-i-anglii-ya-uzhe-provyol-neskolko-vstrech.html) Агент Хвичи: есть большой интерес из Италии и Англии. Я уже провёл несколько встреч
Максим Комаров
Зачем? Негритят таких полно за рубль мешок. Он сырой.
Лена Мисько
и что? ты всегда готовые блюда покупаешь?, или все-таки если видишь неплохой продукт, то интереснее самому из него что-то приготовить?
Максим Комаров
Грузин или сам Вор, или брат Вора. С Рустемом тоже всё понятно. Понятно, что они наваливают ценник. Но ты же помнишь, как Сутормина из Рубина выдернули по одному звонку? За 50К. Думаю, что с большими папами эти ребята ссорятся не планируют. Азмуна вели несколько лет, и когда Берды сказал - можно, купили за 18 млн. И человек принёс 3 золота. Ну какой нафиг Хвича за 25?
Максим Комаров
Интереснее приготовить что-то из Хвичи, конечно) Люля? Тощий он.
Максим Комаров
Ну и мы же вчера сошлись (ты, я и Городницкий), что Зенит пока не покупает полуфабрикаты.
Лена Мисько
Зенит тут при чем?, я говорю об Италии и Англии
Лена Мисько
у тебя тяпница началась?
Максим Комаров
Заметно? Да.
Максим Комаров
Да не нужен он там никому. Футболист для Рэд Булл. Год другой на него будут смотреть. Если выползет, продадут в сильный клуб. Там индустрия! Но Зальцбург заплатит десятку максимум. Англия вообще мимо, он хилый. Ему ноги там оторвут в первой же игре.
Лена Мисько
да... заметно
Максим Комаров
Да ладно! Кажусь себе кристальным, трезвым и остроумным.
Лена Мисько
это хорошо пожалуй я не буду тебе мешать блистать кристальностью и остроумием... самим с собою
Максим Комаров
Ну нет. Я 200 км проехал с пробками! Имей уважение.
Ruslan Zakirov
Жиркова, Головина, Аршавина, Беляша, Павлюченко и за большие деньги сплавляли. А если постараться с наеб... финансового фейер плея, то и условного Паредеса можно за 45 втюхать. Думаю, Хвича стоит 25 и надо было брать при таком кошельке. Потом всегда можно будет сплавить за приличные деньги. Заодно бы и парня одного отцепили бы от "дерьмовой позиции". Правда, этого парня самого надо кому-то пристроить. Только он сейчас наверное и 1 десятой от заплаченных не стоит. Ежели только, что опять его в фарм-клуб "продать" за выдуманные деньги.
Максим Комаров
Кто это - «Беляша»? «Условный» Паредес играет в основе ПСЖ и сборной Аргентины, и порой он там, сука, лучший. И по любому на сегодня незаменимый. Его продажа за 45 млн - трансферный провал! Надо было 100 просить. Ты, вообще, охуел, братан! Паредеса Манчини разглядел, у тебя к нему вопросы?
Лена Мисько
Билялетдинов это... ты последние матчи ПСЖ против МС смотрел?... так вот Паредес там был худшим
Ritchie Blackmore
Паредес, хорош, конечно. Но не самый лучший. И совсем не незаменимый. Там есть кому играть и кому заменить кого угодно. Мы же не про наш детский сад говорим.
Ruslan Zakirov
За помелом следи, поц!
Максим Комаров
Сам ты поц.
Ruslan Zakirov
Детский сад какой-то.
Лена Мисько
первый класс - вторая четверть
Максим Комаров
А кто поцами начал обзываться? Кто обзывается, тот сам так и называется)
Лена Мисько
Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом». Срок соглашения 2+1.
Лена Мисько
любопытная новость... долго смеялась :) *** TJ (https://tjournal.ru/384904) Роскосмос зарегистрировал товарный знак и будет продавать под ним алкоголь и белье — Новости на TJ Госкорпорация лицензировала фразу «Технологии, проверенные космосом».
Лена Мисько
Водка Барагозин - в космос с первой рюмки! ;)))
Лена Мисько
Зарема Салихова выходит из совета директоров «Спартака». «Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего прибывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд « Спартак-детям». @registajournalista
Лена Мисько
Шапито 😂😂😂
Лена Мисько
не зря я задавалась вопросом почему до сих пор не объявили Руя. надеюсь заминка связана с тем, что Зарема пытается уговорить Федуна. судя по всему в дело пошли последние аргументы
Лена Мисько
Можно было просто заплакать... Хотя ... намного интереснее, что за компромат у Попова на Федуна
Лена Мисько
Блин... На пустом месте, просто... из ничего Интрига И проблема
Лена Мисько
Попов выиграл? Не думаю.... Фактически это ультиматум. И чёткое обозначение ответственности за результат
Максим Комаров
Какой у Попова может быть компромат на Федуна? Тот выше всех компроматов. Попова просто не найдут, если что. А где про компромат?
сергей озеров
Не думаю,что на пустом месте... Видимо лобби пильщиков вновь решили активно действовать,как во времена Измайлова,да и еще раньше эта стая не слабо и с толком высасывала деньги из Федуна,а главное,протаскивала ненужные и дорогие трансферы,набивая карманы,оставляя клуб без усиления. Видимо,такая задача,не делать команду мощной,по прежнему в приоритете у этих людей.Они и тренеров утверждали непонятных с такими же мыслями,но дважды промахнулись,с Каррерой и Тедеско,а иностранцы показали свой профессиональный уровень. Теперь,когда команда состоялась,когда появился коллектив, готовый усилиться и решать серьезные задачи,эти люди вновь предприняли атаку на развал команды.Не знаю,но возможно,эти люди зависимы от сил вне клуба?! Зарема вошла в СД и объявила,что займется аудитом и контролем вознаграждений-серьезный посыл для наведения порядка в финансах и,что важно,такой подход не дает возможности опять развалить команду.Но кто-то очень не хочет динамичного развития клуба. В этой ситуации,я больше верю Салиховой,в её искренность навести порядок,у неё незамыленный взгляд и ей интересно связать себя с победами Спартака,в отличие от тех,кто многие годы ломает клуб. А наш Леня снова лапша,не может абстрагироваться от дурных советчиков. Для меня Попов -темная фигура и Руй такой же.Как бы впопыхах Попов нашел тренера,не сильно напрягаясь. Почему так говорю? Просто,сейчас,Спартак -это фундамент, построенный Тедеско,значит и тренера надо было выбирать приблизительно такого же склада ума,той же направленности развития игровой модели команды,ведь игроки чувствовали себя комфортно.С нового года время было достаточно. Но нет,берут португальца, который исповедует совершенно другой подход к игре, с иными функциями футболистов,а это значит ломать команду и уже привитый ей стиль.Зачем? Совсем невесёлые мысли у меня в связи с новыми событиями в клубе.
Ruslan Zakirov
Миллиардеры не на Луне живут. Они же и сами видят, что у них есть случаи когда преднамеренно деньги воруют, а когда совершают системные ошибки с большими финансовыми потерями. Второй вариант правда зачастую начинают субъективно воспринимать как первый. В результате в руководство ставят не по принципу профессиональных качеств, а по родственным связям.
Лена Мисько
понятно, что мысли не веселые... но вот не уверена, что Зарема тоже без "советчиков" обходится...
сергей озеров
Наверное есть "советчики" у Зарем и,скорее всего,даже не в клубе,а это в корне меняет ситуацию.Во первых эти "советчики" могут говорить о том бардаке,что творился и намечается вновь в клубе,который достал всех, кому импонирует клуб.Во вторых, Зарема вошла в СД,как аудитор,что точно не понравилось лоббистам постоянных распилов.В третьих,Зареме,кроме личных амбиций,показать свою причастность к победам команды и свою ползу клубу, ничего не нужно,она и без распилов купается в деньгах. А в четвертых,-такой факт,на который мало,кто обращает внимание.Зарема не просто красотка,которую заприметил миллиардер,она наверняка умная и деловая женщина,иначе бы Федун не имел бы от неё троих детей и не вывел бы свою даму в свет.Федун,наверняка, гордится своей половиной.Поэтому,говорить,что Зарема Салихова,действует по наводке неизвестных "советчиков"-я бы не стал,скорее наоборот,Зарема сама высветила многие нарушения в клубе и обратила внимание всех на странную политику развития клуба,а вернее неразвития.
Лена Мисько
ФОНСЕКУ В «СПАРТАК» СОВЕТОВАЛИ АХМЕТОВ И ПАЛКИН По информации «Дай Ударить» для Metaratings.ru , владелец «Шахтера» Ринат Ахметов и генеральный директор клуба Сергей Палкин дали положительные характеристики Паулу Фонсеке для Заремы Салиховой. При этом португальский специалист женат на украинке Екатерине Остроушко, которая является пресс-секретарём Ахметова. Предполагалось, что Фонсека будет получать в московском клубе около 5 млн евро. Примечательно, что агент тренера Марку Абреу ранее работал спортивным директором. Это стало одной из причин отказа от Фонсеки: спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опасался, что в клубе могла сложиться ситуация с теневым спортивным директором, когда тренер и его агент получили бы серьёзную власть над трансферами.
Лена Мисько
Сергей, я со многим согласна... но!, все что ты написал - это к сильной женщине относится... а вчерашний поступок... - это поступок истерички!, и меня это сильно выбешивает
Лена Мисько
в очередной раз дали повод "поржать" над Спартаком (((
сергей озеров
Попов опасался не за ситуацию с "теневым" спортивным директором(кто бы позволил),а за свою удаленность,в этом случае, от финансовых сделок.Если кому и советовали представители Украины,то точно не Зареме,а самому Федуну, связи у него остались.По Фонсеке не договорились по деньгам. Я слышал,что Фонсеку-его подписывает Шахтер Ахметова и там почему-то не боятся "теневого" спортдиректора,ребята там не промах,деньги умеют считать.
сергей озеров
Странные вы женщины,если кто-то то истеричка,а если сама,то это эмоции. Она ведь написала,что категорически не согласна с политикой развития и трансферов клуба,18 дней она бьется с лобби,наверняка, ей не раз приходилось слышать неприятные слова в свой адрес...да,любая уважающая себя женщина, обязана была вспылить.Я думаю,Зарема,сильная женщина, только она впервые столкнулась с откровенным нежеланием развивать клуб,определенной группой влиятельных лиц,думаю из акционеров.Ей просто,это не понятно,как такое может быть. По моему,ультимативная форма обращения Заремы к СД и Федуну также,вполне оправдана.Думаю,это искренние эмоции.
Лена Мисько
я так считаю, если ты приложила все усилия, чтобы стать медиаперсоной, о которой говорят все СМИ, если твое имя связывают с самым популярным ФК страны... ты обязана сдерживать свои эмоции, и контролировать каждое свое слово и каждый свой поступок а ты такие заявления... это на потеху публики и поэтому, я и называю это истерикой
сергей озеров
У Заремы нет опыта,она не нахальная Ксюша Собчак или Тина Канделаки и не Маргарита Симоньян,ей простительно,но хочется верить,что все у неё впереди.Сейчас подумалось,а может Федун,когда говорил о передаче клуба болельщикам,делал серьезный посыл акционерам? Хотел,как-то урезонить лобби,тормозящее процесс развития клуба? Ведь теперь очевидно стало,что какие-то люди многие годы намеренно морозят клуб
Лена Мисько
Сергей, их старшему сыну 8 лет (если я правильно помню)..... значит она в нашей кухне как минимум 9 лет, и должна была бы уже понимать, какой резонанс в стране, вызывают любые события в Спартаке в общем я жутко расстроена её поступком :( *** про Федуна.. про посыл/ про урезонить, я не понимаю, и очень давно не понимаю, почему он не может нанять на работу спецов? почему у нас работают вечно какие-то странные личности
Лена Мисько
ФК "Локомотив" в следующем сезоне будет играть на своем стадионе в Черкизово. В "Лужники" команда не переезжает.
Лена Мисько
Глава совета директоров ФК "Локомотив" заявил, что сделки (https://t.me/sportrian/8197) по Мухину еще нет. И попросил немного подождать: "Идет двустороннее обсуждение ситуации". Сумму сделки (15 млн руб) Плутник также не подтвердил.
Лена Мисько
Золото и еще четыре медали российских пловцов на ЧЕ за день. Одну из них пришлось завоёвывать повторно. 🥇Мартин Малютин - чемпион Европы на дистанции 200 метров вольным стилем. 🥈Серебро у Анастасии Кирпичниковой (1500 м вольным стилем). 🥉Бронза у Андрея Жилкина (50 м баттерфляем), Юлии Ефимовой (200 м брассом) и Марии Каменевой (100 м на спине). 🔝Каменева выиграла бронзу дважды. Результаты ее финала аннулировали из-за сбоя в системе хронометража, был объявлен повторный заплыв. И Каменева снова стала третьей!
Лена Мисько
[Александр Коваленко] 4 года быстро пролетело: Есть академия и парочка полей... До трансферов так не доходит дело При трансферном бюджете 0 рублей. Задачу смело ставили: "в десятку" Продали Лесового без соплей Отправили Подпалого в отставку А трансферный бюджет всё 0 рублей. Нам обещали сборы, кубок и победы, Парфёнов ведь возглавил Арсенал Но а весной все поседели словно деды В гостях набрали мы всего лишь балл. Последний тур: жара и Деспот нас спасает От вылета и ФНЛа пары лет... Но в голове никак вопрос не утихает: Кто больший ноль: Аджоев или трансферный бюджет?
Лена Мисько
Инструктаж арбитров ЕВРО-2020 по игре рукой Судьи ЕВРО-2020 прошли инструктаж с пояснениями, как применять на турнире правило о запрете игры рукой. *** UEFA.com (https://ru.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/news/0269-1254552234bf-2b42e7131c0b-1000--%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2020-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B8/) Инструктаж арбитров ЕВРО-2020 по игре рукой Судьи ЕВРО-2020 прошли инструктаж с пояснениями, как применять на турнире правило о запрете игры рукой.
Лена Мисько
В ближайшее время Брайан Идову подпишет двухлетний контракт с «Химками».
Лена Мисько
Она ведет дела Смолова, Джикии, Соболева и еще нескольких топовых футболистов РПЛ. До этого работала с Кокориным (застала, например, фотосессию в бане), Кержаковым (видела развод с первой женой) и по дружбе помогает Акинфееву. В спорт Елена Болотова пришла из шоу-бизнеса: раскручивала группы «Браво», «Би-2», «Сплин», организовывала рок-фестиваль «Нашествие», работала агентом Хаматовой и Собчак. Обо всем этом с ней и поговорил Александр Головин. Интервью с десятком мощных историй из изнанки русского футбола: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2923693.html?utm_source=telegram&utm_medium=dim&utm_campaign=2021-05-21 👍 Смолов помог мальчику, которому отрезало обе ноги, Кержаков встречался с неизлечимо больным и оплачивал похороны 😐 Чтобы помочь Кокорину и Мамаеву, Елена ездила в Генпрокуратуру, организовывала эфиры на ТВ, но все испортил папа Мамаева 🤔 Знает, почему Дзюба обиделся на Соболева, и рассказывает о том самом видео
Лена Мисько
🗣️ Елена Болотова, пиар-агент Александра Соболева, рассказала в интервью Sports.ru как разрешила конфликт своего клиента Артемом Дзюбой: «Разрешила историю с Дзюбой. Когда Сашу не вызвали в сборную, по высказываниям Черчесова я поняла, что единственное правильное решение — поговорить с Дзюбой. Позвонила ему и сказала: «Артем, все понимаю, я буду с Сашей работать. Я тебе даю слово, что не будет в твой адрес никаких комментариев». **** Отличный пиар-агент, умеет, может. Ну и по традиции, хочешь в сборную – молчи)
Лена Мисько
Лучше бы она этого не говорила🤦🏻‍♂️ Кажется Соболеву надо менять пиар-агента. Сказать такое в публичном пространстве это как выстрелить в себя в профессиональном плане. Ну а сам Соболев сейчас выглядит в максимально неприглядном свете. Тебя постоянно словесно кошмарит везде и вся Дзюба, но чтобы играть в сборной Черчесова ты не должен открывать рот. Черчесов и Дзюба вместе с РФС очень нехорошие люди тут все понятно. Но точно ли нужен такой вызов в сборную с привкусом сами знаете чего. Понимаю мечта, там все дела, но есть же и какие-то принципы? Или это нормально?
Максим Комаров
Это же профессиональный спорт, большие деньги. Пусть бойкотирует, чего добьётся? Вызовут Федю. А на его карьере поставят крест. Барышня эта говорит о том, что Соболь вменяем, прислушивается к «голосу разума». То есть, должен быть в обойме. Выживают только хамелеоны.
Лена Мисько
Если бы Спартаку платили бы рубль за каждый коммент новости мы бы стали самым богатым клубом мира )))
Максим Комаров
Главная новость, конечно, демарш Заремы. Прецедентов я, пожалуй, и не вижу. Ладно, Вилаш-Боаш честно ответил патрону (Миллеру): меняйте лимит взад или купите мне 10 паспортов! Он всё-таки фирмач, придурок, по нашему. Делов не знает! А Зарема выступила за всю фигню! Слежу за ситуацией. С предпочтениями пока не определился... думаю, что позиция Салиховой лично мне ближе. Может, я просто бунтарей люблю.
Ritchie Blackmore
Зарема не согласна с назначением ( почти ) нового тренера Спартака из Бенфики. Возможно, она в этом права. Она желала тренера из Лацио ( опять иностранцы не знающие нашего менталитета и Федуна ). Но совет директоров её не поддержал. Жёнушка будет заниматься фондом «Спартак – детям». Не думаю, что Витория будет на пользу красно-белым.
Лена Мисько
естественно следишь... такой скандал ... да еще с участием женщины, и тем более нигде нибудь, а в Спартаке

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