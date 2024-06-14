СК возбудил дело по поводу гибели оператора НТВ Валерия Кожина

Следственный комитет России возбудил дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство) и 144 (препятствования законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса России.
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