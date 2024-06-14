Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК возбудил дело по поводу гибели оператора НТВ Валерия Кожина

СК возбудил дело по поводу гибели оператора НТВ Валерия Кожина

Следственный комитет России возбудил дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство) и 144 (препятствования законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса России.

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