16-ти миллионному гостю выставки "Россия" подарили поездку в Самарскую область

15 июня Международную выставку-форум "Россия" посетил шестнадцатимиллионный гость. Им стала семилетняя Елизавета из Москвы, которая приехала на выставку вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной.
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