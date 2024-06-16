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Регионы России

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16-ти миллионному гостю выставки "Россия" подарили поездку в Самарскую область

16-ти миллионному гостю выставки "Россия" подарили поездку в Самарскую область

15 июня Международную выставку-форум "Россия" посетил шестнадцатимиллионный гость. Им стала семилетняя Елизавета из Москвы, которая приехала на выставку вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной.

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