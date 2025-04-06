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Царьград

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Циклон «Зион»: Москва ожидает 43 мм осадков и ураганный ветер до 20 м/с

Циклон «Зион»: Москва ожидает 43 мм осадков и ураганный ветер до 20 м/с

Циклон «Зион» принес в Москву сильный снегопад, осадки превысят месячную норму. Ожидается ветер до 20 м/с, температура воздуха опустится ниже нуля.

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