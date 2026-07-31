Результаты Neurocrine Biosciences за II квартал 2026 года: выручка $959 млн и скачок продаж

Биофармацевтическая компания Neurocrine Biosciences, Inc. (NASDAQ: NBIX), специализирующаяся на разработке препаратов для лечения неврологических и эндокринных заболеваний, обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав существенное ускорение темпов роста бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии