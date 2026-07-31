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Результаты Neurocrine Biosciences за II квартал 2026 года: выручка $959 млн и скачок продаж

Результаты Neurocrine Biosciences за II квартал 2026 года: выручка $959 млн и скачок продаж

Биофармацевтическая компания Neurocrine Biosciences, Inc. (NASDAQ: NBIX), специализирующаяся на разработке препаратов для лечения неврологических и эндокринных заболеваний, обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав существенное ускорение темпов роста бизнеса.

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