❗️🇷🇺🇺🇦 Идиотский конфуз с потерянной Новоегоровкой Уже несколько дней в Сети продолжается битва за Новоегоровку, которую ранее Министерство обороны России объявило как освобожденную.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Идиотский конфуз с потерянной Новоегоровкой Уже несколько дней в Сети продолжается битва за Новоегоровку, которую ранее Министерство обороны России объявило как освобожденную.
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