Юрист Хаминский объяснил порядок вскрытия банковских ячеек для наследства

Юрист Александр Хаминский разъяснил процедуру вскрытия банковских ячеек для передачи наследства. Нотариусы могут запросить данные у банков и организовать вскрытие ячеек для определения наследуемых ценностей до завершения шестимесячного срока.
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