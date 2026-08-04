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Царьград

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Юрист Хаминский объяснил порядок вскрытия банковских ячеек для наследства

Юрист Хаминский объяснил порядок вскрытия банковских ячеек для наследства

Юрист Александр Хаминский разъяснил процедуру вскрытия банковских ячеек для передачи наследства. Нотариусы могут запросить данные у банков и организовать вскрытие ячеек для определения наследуемых ценностей до завершения шестимесячного срока.

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