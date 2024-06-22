Делюсь 5 рабочими советами. Как легко и без следов отклеить наклейку от стекла, пластика или керамики

Наклейки – настоящая головная боль для покупателей. Они встречаются повсюду: пластиковые окна, посуда, стеклянные банки и бутылки, автомобильные стекла, мебель, кухонная утварь, инструмент… устанешь перечислять.
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