Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Россия и США играют ключевую роль".  ВОТ ЭТО АМЕРИКАНЦАМ КАК РАЗ СОВСЕМ И НЕ НРАВИТСЯ. А НРАВИТСЯ ИМ:  "США ИГРАЮТ К...Наказать США не п...
  • Сергей Евменеев
    Задача: По паре посейдонов у калифорнии и флориды! Вопрос: в каком штате цунами встретятся!!?!! И через сколько!!!?Наказать США не п...
  • Геннадий Бережнов
    Россия и США играют ключевую роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности. Однако это ...Наказать США не п...

Наказать США не получится. В этом и вся хитрость: Россия попала в засаду?

Наказать США не получится. В этом и вся хитрость: Россия попала в засаду?

Наказать США не получится. В этом и вся хитрость: Россия попала в засаду? Москва заявила, что отношения между Россией и США могут быть разорваны в случае конфискации российских активов и передачи их киевскому режиму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Россия и США играют ключевую роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности. Однако это утверждение Рябкова давно устарело и это видно всем, что творит США в Мире этом. Где тут безопасность и стабильность и реально что они творят на &quot;У&quot; и в Палестине.  Формально США то ни при чём, говорит Перла. Это что как не оправдание их вояжей. Да посмотрите что сделали они &quot;формально&quot; с Югославией, как убивали там народ бомбардировками. США должны знать, если лопнет пружина терпения, то и не будет Америки !!!!!
Ответить
3 час.
Сергей Евменеев
Задача: По паре посейдонов у калифорнии и флориды! Вопрос: в каком штате цунами встретятся!!?!! И через сколько!!!?
Ответить
3 час.
Владимир Соловьев
&quot;Россия и США играют ключевую роль&quot;.  ВОТ ЭТО АМЕРИКАНЦАМ КАК РАЗ СОВСЕМ И НЕ НРАВИТСЯ. А НРАВИТСЯ ИМ:  &quot;США ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В МИРЕ&quot;! ВОТ И ИГРАЮТ ОНИ СВОЮ РОЛЬ ПО СВОЕМУ СЦЕНАРИЮ НА ПОКАЗ ВСЕМУ МИРУ.  И БУДУТ ИГРАТЬ, ПОКА АМЕРИКАНСКУЮ СЦЕНУ НЕ ЗАКИДАЮТ &quot;ТУХЛЫМИ&quot; ЯЙЦАМИ ОТ ОТ &quot;САРМАТ - НЕСУШЕК&quot;!
Ответить
51 мин.

Картина дня

наверх