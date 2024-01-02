Наказать США не получится. В этом и вся хитрость: Россия попала в засаду?

Геннадий Бережнов

Россия и США играют ключевую роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности. Однако это утверждение Рябкова давно устарело и это видно всем, что творит США в Мире этом. Где тут безопасность и стабильность и реально что они творят на "У" и в Палестине. Формально США то ни при чём, говорит Перла. Это что как не оправдание их вояжей. Да посмотрите что сделали они "формально" с Югославией, как убивали там народ бомбардировками. США должны знать, если лопнет пружина терпения, то и не будет Америки !!!!!