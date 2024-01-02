Наказать США не получится. В этом и вся хитрость: Россия попала в засаду? Москва заявила, что отношения между Россией и США могут быть разорваны в случае конфискации российских активов и передачи их киевскому режиму.
Наказать США не получится. В этом и вся хитрость: Россия попала в засаду?
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Россия и США играют ключевую роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности. Однако это утверждение Рябкова давно устарело и это видно всем, что творит США в Мире этом. Где тут безопасность и стабильность и реально что они творят на "У" и в Палестине. Формально США то ни при чём, говорит Перла. Это что как не оправдание их вояжей. Да посмотрите что сделали они "формально" с Югославией, как убивали там народ бомбардировками. США должны знать, если лопнет пружина терпения, то и не будет Америки !!!!!
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3 час.
Сергей Евменеев
Задача: По паре посейдонов у калифорнии и флориды! Вопрос: в каком штате цунами встретятся!!?!! И через сколько!!!?
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3 час.
Владимир Соловьев
"Россия и США играют ключевую роль". ВОТ ЭТО АМЕРИКАНЦАМ КАК РАЗ СОВСЕМ И НЕ НРАВИТСЯ. А НРАВИТСЯ ИМ: "США ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В МИРЕ"! ВОТ И ИГРАЮТ ОНИ СВОЮ РОЛЬ ПО СВОЕМУ СЦЕНАРИЮ НА ПОКАЗ ВСЕМУ МИРУ. И БУДУТ ИГРАТЬ, ПОКА АМЕРИКАНСКУЮ СЦЕНУ НЕ ЗАКИДАЮТ "ТУХЛЫМИ" ЯЙЦАМИ ОТ ОТ "САРМАТ - НЕСУШЕК"!
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51 мин.
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