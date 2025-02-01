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Эдегор о том, что Холанд сказал Артете «быть скромнее»: «В таких матчах эмоции зашкаливают, адреналин бурлит, но вне поля, все остается позади. Я не думаю об этом слишком много»

После матча 5-го тура АПЛ между «Ман Сити» и «Арсеналом», завершившимся вничью (2:2), форвард «горожан» Холанд подошел к Микелю Артете и попросил его «быть скромнее», хлопнув главного тренера «Арсенала» по плечу.

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