Русские купола от украинских дронов

Появилось изобретение, способное защитить важные объекты страны от беспилотников противникаВсе запускаемые по России дроны имеют сверхлегкую конструкцию, чтобы увеличить боевую нагрузку и «выжать» и необходимую дальность полета«Роскупол» предложил дешевый и быстрый способ защиты важных объектов от дроновУчастники сообщества крымских конструкторов и производителей предложили дешевый и быстрый способ защиты наших нефтехранилищ и других объектов критической инфраструктуры от бандеровских дронов.