В 1980-х годах прошлого столетия было замечено, что монахини, в отличие от других людей, крайне редко страдают деменцией.
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