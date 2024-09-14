Данис Зарипов: В Госсовете хочется сделать основной упор на детский спорт

В Государственном Совете Татарстана VII созыва завершивший в прошлом году карьеру хоккеист Данис Зарипов планирует заниматься вопросами развития детского спорта, а также помогать спорту высших достижений.
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