Курский районный суд рассмотрит уголовное в 178 томах о контрафактном алкоголе 

<p><strong>В Курский районный суд поступило уголовное дело в отношении 10 человек, которые в составе структурированной организованной группы извлекали прибыль в процессе незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции.
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