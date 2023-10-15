Волонтёры из Новосибирской области передают в госпиталь три тысячи упаковок сухого армейского душа

Душ для мытья с минимальным количеством воды разработали косметологи из Севастополя.В Тогучинском районе волонтёрская группа "Тепло солдатам" при храме во имя Преподобного Серафима Саровского готовит к отправке в госпиталь Новосибирска новую партию сухого армейского душа.
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