Волонтёры из Новосибирской области передают в госпиталь три тысячи упаковок сухого армейского душа

Душ для мытья с минимальным количеством воды разработали косметологи из Севастополя.В Тогучинском районе волонтёрская группа "Тепло солдатам" при храме во имя Преподобного Серафима Саровского готовит к отправке в госпиталь Новосибирска новую партию сухого армейского душа.