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Волонтёры из Новосибирской области передают в госпиталь три тысячи упаковок сухого армейского душа

Волонтёры из Новосибирской области передают в госпиталь три тысячи упаковок сухого армейского душа

Душ для мытья с минимальным количеством воды разработали косметологи из Севастополя.В Тогучинском районе волонтёрская группа "Тепло солдатам" при храме во имя Преподобного Серафима Саровского готовит к отправке в госпиталь Новосибирска новую партию сухого армейского душа.

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