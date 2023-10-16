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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция ужесточила контроль на границе с Бельгией после убийства шведских фанатов. Подозреваемый еще не задержан

Франция ужесточила контроль на границе с Бельгией после убийства шведских фанатов. Подозреваемый еще не задержан

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии.

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