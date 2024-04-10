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Уголовное дело возбудили после обнаружения детей-маугли в подвале

Уголовное дело возбудили после обнаружения детей-маугли в подвале

РЕН ТВ Уголовное дело возбудили в отношении родителей троих детей, которые вместе с отцом жили в подвале дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили 10 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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