Уголовное дело возбудили после обнаружения детей-маугли в подвале

РЕН ТВ Уголовное дело возбудили в отношении родителей троих детей, которые вместе с отцом жили в подвале дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили 10 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.