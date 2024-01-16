16 января состоится первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы. В весеннюю сессию депутаты планируют рассмотреть законопроекты об уравнивании статусов и льгот для всех участников спецоперации, упрощении оформления для участников СВО и их родных ряда документов, например, на недвижимость и наследство, запрете на треш-стримы, статусе и мерах поддержки многодетных, введении реестра должников по алиментам, ответственности за утечку персональных данных и другие.