В Израиле наблюдается значительный спад туризма

Из-за продолжающейся войны в секторе Газа туристическая сфера Израиля продолжает терпеть убытки из-за значительного сокращения потока желающих посетить страну, со ссылкой на Центральное статистическое бюро Израиля 5 июля сообщает AniNews.
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