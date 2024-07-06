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Экс-замглавы МО РФ , Т.Шевцова, прокомментировала новости об отъезде из страны

Экс-замглавы МО РФ , Т.Шевцова, прокомментировала новости об отъезде из страны

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Экс-замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Пора  государству организовать оперативное опровержение(сайт, канал, ...)  фальшивок типа &quot;сбежал&quot;, &quot;украл&quot;, &quot;посажен&quot; &quot;уволен&quot;...
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9 час.
Сергей С
ух ты,и чего же она экс,?
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9 час.
brigadier21 Snytsarienko
Как-бы я не относился вообще к команде Шойгу, а Шевцова в частности свою работу знала и делала хорошо, наверное поэтому при чистке и не посадили - отсутствует состав преступления. Со слов моего доброго друга из ФСБ (просил только общую характеристику событий) - есть к ней некоторые вопросы, но не критичные. Да и крайнее время по её ведомству проходили документы исключительной государственной важности. Никто в здравом уме и твёрдой памяти её не выпустил бы из страны ещё минимум 5 лет. Так-что пока идут проверки - составлять мнение о её судьбе преждевременно. В новой команде она не приживётся, там своих ещё зарекомендовать и прописать надо, но какое-то место в госструктурах, ей наверняка дадут.
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2 час.

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