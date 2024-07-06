Экс-замглавы МО РФ , Т.Шевцова, прокомментировала новости об отъезде из страны

brigadier21 Snytsarienko

Как-бы я не относился вообще к команде Шойгу, а Шевцова в частности свою работу знала и делала хорошо, наверное поэтому при чистке и не посадили - отсутствует состав преступления. Со слов моего доброго друга из ФСБ (просил только общую характеристику событий) - есть к ней некоторые вопросы, но не критичные. Да и крайнее время по её ведомству проходили документы исключительной государственной важности. Никто в здравом уме и твёрдой памяти её не выпустил бы из страны ещё минимум 5 лет. Так-что пока идут проверки - составлять мнение о её судьбе преждевременно. В новой команде она не приживётся, там своих ещё зарекомендовать и прописать надо, но какое-то место в госструктурах, ей наверняка дадут.