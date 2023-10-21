Медвежий угол
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Медвежий угол

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Песков отказался считать английский язык иностранным

Песков отказался считать английский язык иностранным

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС) Английский язык больше нельзя считать иностранным из-за его повсеместного использования, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Наталья Сляднева
Цирк уехал, а клоуна забыли...
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22 мин.
Анатолий Витушкин
Песков не первый раз высказывает точку зрения, противоречащую мнению граждан России. У него и оплевывающие Россию беглецы всего лишь испуганные патриоты.
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14 мин.
ВераВерная
Песков у нас - ума палата. С высоких трибун по сути Россию унизил. И ничего...даже не отреагировали никак.
Ответить
7 мин.

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