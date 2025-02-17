СК направил в суд 429 дел о преступлениях террористического характера в 2024-м

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Следственный комитет РФ вместе с другими правоохранительными органами принимает комплексные меры по противодействию преступным проявлениям, которые посягают на общественную безопасность.
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