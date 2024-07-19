Беженцы – это не заробитчане. Украинцы шлют на родину из Польши все меньше денег

Национальный Банк Польши подсчитал, сколько денег отправили украинцы на родину – и прослезился. В абсолютных цифрах переводы из Польши от работающих там иммигрантов в первом квартале 2024 года составили всего 5,9 млрд злотых.
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