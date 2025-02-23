В Москве мужу погибшей курской журналистки вручили её медаль

В Москве мужу погибшей курской журналистки вручили государственную награду его жены Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев вручил Юрию Кузнецову орден Мужества, посмертно присвоенный его супруге Юлии Кузнецовой.
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