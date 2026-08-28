Эпоха китайских копий: как автопром Поднебесной учился на чужих моделях и к чему это привело

Автомобильная промышленность Китая прошла путь, который сложно представить в любой другой стране. Когда инженеры General Motors однажды поставили рядом две машины и начали методично снимать с них панели, результат оказался обескураживающим.
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