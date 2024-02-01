Американка Хаббелл заявила, что ее вера в систему восстановлена из-за Валиевой

Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл, которая вместе с партнером Захари Донохью получила золотую медаль командного турнира Олимпийских игр - 2022 после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой, рассказала, что ее приятно удивило в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).