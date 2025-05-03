«Мне не привыкать бороться». Льюис Хэмилтон – о 12-м месте в квалификации в Майами

FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон повторил сценарий Гран При Китая. В спринте в Майами титулованный новичок Ferrari финишировал в первой тройке, однако в основной квалификации провалился.
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