"Питтсбург" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче НХЛ со счетом 10:2

Global look press/Keystone Press Agency/Darren Calabrese В Сан-Хосе завершился хоккейный матч "Питтсбург Пингвинз" против "Сан-Хосе Шаркс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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