Народный медик

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  • Владимир Афанасьев
    есть лучший способ, на стакан водки, две капли воды. можно молока!!!ЛЕЧЕНИЕ АНГИНЫ
  • Aqua Greys
    Доброго здоровья всем! А знаете, есть очень старинный способ лечения ангины, хотите верьте, хотите нет, но проверенно...ЛЕЧЕНИЕ АНГИНЫ

SOS: БОЛЬ В СПИНЕ

SOS: БОЛЬ В СПИНЕ

Как бы странно ни звучало, но боль нас защищает, и спину в том числе. Ну а иначе как бы мы узнали, что с позвоночником что-то не так? А когда «звоночек» зазвонил, дальше уже нельзя тянуть, необходимо выяснить вместе с врачом причину и принять меры.

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