SOS: БОЛЬ В СПИНЕ

Как бы странно ни звучало, но боль нас защищает, и спину в том числе. Ну а иначе как бы мы узнали, что с позвоночником что-то не так? А когда «звоночек» зазвонил, дальше уже нельзя тянуть, необходимо выяснить вместе с врачом причину и принять меры.