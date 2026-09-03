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За рулем

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«Москвич» начнет выпуск нового автомобиля

«Москвич» начнет выпуск нового автомобиля

На полях Восточного экономического форума генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова поделилась планами компании по выпуску гибридной версии кроссовера М70.

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