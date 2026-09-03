«Москвич» начнет выпуск нового автомобиля

На полях Восточного экономического форума генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова поделилась планами компании по выпуску гибридной версии кроссовера М70.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Известный навороч...
- Водители смогут з...
- Долю иностранных ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым