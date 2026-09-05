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Царьград

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Филипп Киркоров призвал развивать конкурс "Интервидение"

Филипп Киркоров призвал развивать конкурс "Интервидение"

Филипп Киркоров назвал "Интервидение" замечательной идеей и призвал к его развитию. Новый конкурс прошел 20 сентября 2025 года в Москве, где Россию представлял Shaman.

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