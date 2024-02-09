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Три круга ада: почему надо семь раз подумать перед отбеливанием зубов

Производители зубной пасты по десять раз в день обещают нам с телеэкранов «белоснежную улыбку». Однако любой стоматолог подтвердит, что это наглая ложь — никакая паста не в состоянии сделать ваши зубы белее.

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