Три круга ада: почему надо семь раз подумать перед отбеливанием зубов

Производители зубной пасты по десять раз в день обещают нам с телеэкранов «белоснежную улыбку». Однако любой стоматолог подтвердит, что это наглая ложь — никакая паста не в состоянии сделать ваши зубы белее.
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