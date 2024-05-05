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Оскар Пиастри: «У меня смешанные эмоции. Подиум был достижим сегодня»

По мнению пилота «Макларена», он мог разделить подиум вместе с напарником Ландо Норрисом в Майами. «Думаю, они [«Макларен»] заслуживают того, чтобы на подиуме были оба пилота.

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