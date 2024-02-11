НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

В партии Порошенко заявили, что Зеленский потеряет президентскую легитимность 20 мая 2024 года

В партии Порошенко заявили, что Зеленский потеряет президентскую легитимность 20 мая 2024 года

На Украине активизировалось обсуждение тематики, связанной с отменой президентских выборов. Напомним, что конституция Украины вообще не предусматривает продления полномочий президента без проведения выборов после истечения 5-летнего срока президентства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх