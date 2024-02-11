В партии Порошенко заявили, что Зеленский потеряет президентскую легитимность 20 мая 2024 года

На Украине активизировалось обсуждение тематики, связанной с отменой президентских выборов. Напомним, что конституция Украины вообще не предусматривает продления полномочий президента без проведения выборов после истечения 5-летнего срока президентства.
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