24T Новости

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Даже если на коленях приползут - не брать, пусть загнутся до конца!Россия заранее пр...
  • Mikhail Stepanov
    А кто кричал, что воруют только в России? А на западе все честные - приперло и стали воровать , как в былые времена, ...Потери энергокомп...
  • Татьяна Шаблий
    Как хотелось бы заткнуть рот таким"значимым "странам... Прибалты думают, что так они напоминают о себе? Надо сделать ...Эстония: хребет с...

Реакция французских СМИ на речь Путина в День ВМФ

Реакция французских СМИ на речь Путина в День ВМФ

Путин руководил военно-морским парадом в Санкт-Петербурге в воскресенье, в ходе которого более 40 кораблей и подводных лодок и около 3500 военнослужащих прибыли в бывшую имперскую столицу в День российского флота, широко отмечаемый по всей стране.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх