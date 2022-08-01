Реакция французских СМИ на речь Путина в День ВМФ

Путин руководил военно-морским парадом в Санкт-Петербурге в воскресенье, в ходе которого более 40 кораблей и подводных лодок и около 3500 военнослужащих прибыли в бывшую имперскую столицу в День российского флота, широко отмечаемый по всей стране.