Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

В Брянской области прошел хоккейный турнир в знак солидарности с Путиным и поддержки poccийских вoeнных: «Мы Vместе»

В Стародубе состоялся хоккейный турнир в поддержку российских военных. Мероприятие провели в субботу, 26 марта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх