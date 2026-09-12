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72 минуты, которые изменили представление о Титане: судьба зонда Huygens

72 минуты, которые изменили представление о Титане: судьба зонда Huygens

Когда речь заходит о самых впечатляющих космических миссиях, обычно вспоминают марсоходы, работающие годами, или аппараты, преодолевающие миллиарды километров.

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